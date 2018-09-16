В Томске разработали новый материал для челюстно-лицевых имплантов

Томск, , 13:45 — REGNUM Новый материал для имплантов, который со временем замещается костной тканью, разработали специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) и НИИ онкологии Томска, сообщает 12 сентября пресс-служба инновационных организаций Томской области.

Доцент кафедры экспериментальной физики ТПУ Сергей Твердохлебов рассказал, что новый материал может использоваться для изготовления имплантов для пациентов, перенесших переломы или получивших повреждение костей из-за онкологического заболевания.

Главной особенностью разработки стало изготовление импланта из биодеградируемого материала. Имплант, изготовленный из титановой сетки с биоразлагаемым композитом, со временем замещается костной тканью.

«Другие имплантаты — это вроде заплатки, а наш обрастает собственной костью, происходит полная регенерация», — отметил Сергей Твердохлебов.

Ученый сообщил, что разработка уже прошла доклинические испытания и находится на стадии подготовки к клиническому этапу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 сентября корпорация «Росхимзащита» заключила договоренность о сотрудничестве с Томским государственным университетом и Инжиниринговым химико-технологическим центром. Томские разработчики займутся оптимизацией химической элементной базы средств индивидуальной и коллективной защиты людей в чрезвычайных условиях.