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Учёные Томского университета изучат трансформацию экосистем Оби

Наука

Исследования будут проведены путём сравнительного анализа состояния экосистем реки

Учёные Томского университета изучат трансформацию экосистем Оби
Василий Суриков. Река Обь. 1895

Томск, 14 ноября 2018, 09:06 — REGNUM  Антропологи Томского государственного университета (ТГУ) совместно с исследователями центра «БиоКлимЛанд» планируют провести исследование влияния человека на Обь и прилегающие к ней территории, а также установить, как трансформация экосистем реки сказывается на жителях ближайших населенных пунктов. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба вуза.

Сотрудник центра «БиоКлимЛанд» ТГУ Лариса Колесниченко пояснила, что исследования будут проведены путём сравнительного анализа экосистем Оби с состоянием, в котором они находились 50−60 лет назад. Учёные исходят из того, что, будучи самой крупной водной артерией России, Обь вносит большой вклад в формирование климата. Весной в половодье ее пойма на севере достигает 60 км в ширину. Органика, оказавшаяся под водой, быстро разлагается, что приводит к резкому росту концентрации растворенного углерода. Его высвобождение в атмосферу увеличивает объем парниковых газов. В рамках исследований ученые оценят масштабы эмиссии и степень влияния Оби на процесс глобальной трансформации климата.

«Для нас, антропологов, профессиональный интерес представляет то, как деятельность ученых влияет на жителей территорий и те пространства, где возникают исследовательские станции и проводятся изыскания», — сообщила сотрудник лаборатории социально-антропологических исследований факультета исторических и политических наук ТГУ Ирина Поправко.

В ходе полевых исследований антропологи планируют объехать множество населенных пунктов, расположенных по берегам Оби. В том числе будут работать в депрессивных деревнях, где социальные и экономические проблемы стоят особенно остро. Уже на старте этой работы, поясняют учёные, местные жители обратили внимание на значительное сокращение рыбных запасов в Оби.

Информация, полученная в рамках трехлетнего проекта, позволит не только оценить современное состояние экосистем Оби, но и прогнозировать возможные изменения.

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Научные исследования
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