Понедельник, 8 Октября 2018 года
09:49:30 МСК

Томский университет откроет исследовательскую станцию в Заполярье

Наука

В качестве научного стационара будет использоваться дом одного из лидеров оленеводческого сообщества

Томский университет откроет исследовательскую станцию в Заполярье
Заполярье

Томск, 8 октября 2018, 08:21 — REGNUM  Томский государственный университет (ТГУ) достиг договоренности с правительством Ямало-Ненецкого автономного округа об открытии новой исследовательской станции в Заполярье, в 100 км от поселка Сабетта, сообщает 8 октября пресс-служба вуза.

«Один из лидеров оленеводческого сообщества ЯНАО Михаил Окотэтто предложил использовать его дом в качестве научного стационара ТГУ», — сказал руководитель университетского центра BioClimLand Сергей Кирпотин.

По его словам, на станции будут работать в автоматическом режиме приборы с большим количеством замеряемых параметров. Также в вузе рассчитывают размещать на станции экспедиции в составе отечественных и зарубежных ученых.

«Обской бассейн представляет огромный интерес для мировой науки, поскольку имеет большое значение для климата планеты. Станция вблизи выхода Оби в Карское море — важная точка на карте наших исследований», — добавил исследователь.

Отмечается, что достигнутая договоренность стала одним из результатов совещания SecNet по изучению Сибири и Арктики. Также стороны совместно с представителями Русского географического общества обсудили перспективу совместной морской экспедиции в будущем году. Во время экспедиции ТГУ и партнеры по SecNet проведут исследования водных ресурсов Арктики.

SecNet — открытое сообщество образовательных институтов, организаций, научных групп и отдельных ученых, объединенных с целью содействия устойчивому развитию северных и полярных регионов.

Читайте также: Физики ТГУ изучали в Норвегии вычислительные методы квантовой химии

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие российской Арктики
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить