Проверено — дыр нет. Корабль «Союз МС-11» осмотрен перед запуском на орбиту

Москва, , 17:28 — REGNUM Космический корабль «Союз МС-11», который должен отправиться в космос 3 декабря, успешно проверен на герметичность, сообщает 12 ноября пресс-служба корпорации РКК «Энергия».

Проверка осуществлялась на космодроме Байконур в вакуумной камере в гелиево-воздушной среде. После завершения проверочных процедур космический корабль был отправлен на стенд подключения к иным проверочным системам.

Пилотируемый космический корабль «Союз МС-11» должен отправиться на околоземную орбиту 3 декабря, а затем он пристыкуется к Международной космической станции. Экипаж корабля состоит из российского космонавта Олега Кононенко, канадца Давида Сен-Жака и астронавта США Энн Макклейн.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в корпусе космического корабля «Союз МС-09» было обнаружено повреждение, сквозь которое уходил воздух. Позднее производители корабля признали, что повреждение корпуса было нанесено на Земле. После этого инцидента проверка корпуса на герметичность проводится особенно тщательно.

Напомним, пилотируемые космические корабли «Союз» считаются самыми надежными из всех существующих в мире моделей.

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