В Хакасском госуниверситете создадут «новое знание» о миграции в Сибири

Абакан, , 11:37 — REGNUM Преподаватели Хакасского государственного университета проведут научную работу, посвященную влиянию миграции в Сибири на развитие Хакасии с начала ее освоения до наших дней. Результатом этой работы станет «новое знание», сообщает 9 августа пресс-служба вуза.

Отмечается, что исследовательская работа будет проведена на средства гранта Российского фонда фундаментальных исследований. Проект возглавляет доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории России Валентина Асочакова.

По ее словам, исторический опыт правительственной политики освоения Сибири приобрел особую значимость, поскольку именно от него зависела скорость и масштабность этномиграционных процессов в регионе.

«Объединение усилий, систематизация знаний и разработка единой модели позволят нам создать совершенно новое историческое знание», — сказала Асочакова.

Научный проект будет реализован в течение двух лет. После завершения работы ее результаты представят на конференциях всероссийского и международного уровня и в научных журналах. Кроме того, в 2019 году авторы исследования планируют выпустить коллективную монографию.