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Тюменский университет заключил меморандум с венгерскими нефтяниками

Наука

Договорённость позволит проводить совместные исследования

Тюменский университет заключил меморандум с венгерскими нефтяниками
Иллюстрация: Money-matters.ru
Добыча нефти

Тюмень, 7 ноября 2018, 07:54 — REGNUM  Меморандум о взаимопонимании, который позволит учёным проводить совместные исследования, заключили Тюменский государственный университет и нефтяная компания «Молгрупп» (Венгрия), сообщает 7 ноября пресс-служба вуза.

Договоренность о сотрудничестве была достигнута во время визита в Тюмень специалистов венгерской компании во главе с вице-президентом по промышленным услугам Питером Вашвари. Во время визита нефтяники ознакомились с исследованиями Центра «Рациональное природопользование и физико-химические исследования» и лабораторий Института химии ТюмГУ в области повышения нефтеотдачи.

В перечень возможных форм сотрудничества входят совместная исследовательская деятельность в области технологий повышения нефтеотдачи, в том числе ПАВ-полимерного заводнения, обмен научными материалами, публикациями, информацией в части совместной исследовательской деятельности, другие виды деятельности по общим интересам.

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Научные исследования
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