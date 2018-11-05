В Таганроге создали сеть квантово-криптографической связи

Таганрог, Ростовская область, , 12:09 — REGNUM Сеть квантово-криптографической связи создали ученые из Южного федерального университета (ЮФУ). 5 ноября об этом сообщает ИА «ДОН24».

Разработкой технологии передачи данных по сверхнадежным каналам связи занимается Таганрогский институт компьютерных технологий и информационной безопасности (ИКТИБ), входящий в структуру ЮФУ.

Доцент кафедры информационной безопасности телекоммуникационных систем ИКТИБ Антон Пленкин рассказал об устройстве системы связи.

Станция, с которой отправляется сообщение, зашифровывает информацию с помощью распределенных квантовых ключей. Расшифровать такой сигнал может только станция, для которой предназначен сигнал. Доцент подчеркнул, что невозможно взломать сигнал, передаваемый по такой системе связи.

Ученый добавил, что эта разработка является самой передовой технологией в области защиты информации.

Отметим, что в отличие от традиционной криптографии, использующей математические методы, квантовая криптография основывается на принципах квантовой физики.

Одной из важной особенностью метода квантового распределения ключей, который используется в системе связи ИКТИБ, является возможность обнаружить попытку третей стороны получить доступ к ключу.