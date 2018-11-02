В Красноярске приступили к обучению поваров Зимней универсиады – 2019

Красноярск, , 13:22 — REGNUM Подготовка поваров и кулинаров Зимней универсиады — 2019 началась на базе нового многофункционального комплекса Сибирского федерального университета, сообщает 2 ноября пресс-служба вуза.

На время Универсиады многофункциональный комплекс переоборудовали в ресторан Студенческих игр Деревни Универсиады. До конца ноября обучение в нём пройдут около 150 человек — сотрудников учреждений индустрии питания Красноярского края. Участники обучения получат навыки приготовления блюд на высокотехнологичном оборудовании, а также и оказания сервисов для более чем 3000 гостей игр.

Руководитель Дирекции Зимней универсиады — 2019 Максим Уразов сообщил, что обучение персонала со всего региона станет важным элементом наследия спортивного события.

«Сегодня будущие повара Студенческих игр совершают «пробу пера» — они отрабатывают меню и блюда, которые будут представлены для гостей соревнований. Но, главное, что в итоге мы получаем высококвалифицированный персонал, который останется в наследие нашему региону», — сказал он.

В свою очередь, и.о. ректора Сибирского федерального университета Владимир Колмаков пояснил, что на время Студенческих игр будет переоборудован в главный ресторан на 1000 посадочных мест для обеспечения питания делегаций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, зимняя Универсиада будет проходить в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года. Эти студенческие игры станут третьими по счёту, которые принимает России, но впервые они проводятся зимой. Соревнования Универсиады пройдут в одиннадцати видах спорта.

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