Огонь Универсиады в Красноярске подсветил серый день в Петербурге

Санкт-Петербург, , 16:18 — REGNUM Огонь XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, которая пройдет в марте в Красноярске, в субботу, 27 октября, пронесли по улицам и площадям исторического центра Санкт-Петербурга. В общей сложности 30 российских городов принимают участие в эстафете огня всемирных студенческих игр.

Накануне в Санкт-Петербургском государственном университете состоялась церемония передачи огня универсиады. Колбу с ним доставили из Грозного, где проходил предыдущий этап эстафеты, и вручили ректору СПбГУ Николаю Кропачеву. На следующий день именно он стал первым факелоносцем петербургского этапа Эстафеты огня, который в полдень стартовал на площади Академика Сахарова. Из рук ректора огонь принял декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов — мастер спорта по спортивному ориентированию.

Маршрут Эстафеты был проложен по центру города, вблизи узнаваемых городских достопримечательностей: от библиотеки Российской академии наук мимо здания Двенадцати коллегий (СПбГУ) к памятнику Михаилу Ломоносову на Университетской набережной, далее вдоль Кунсткамеры, через Дворцовый мост к Адмиралтейству, мимо Медного всадника, по Сенатской площади к Исаакиевскому собору, памятнику Николаю I, от Мариинского дворца к Мариинскому театру.

Завершился петербургский этап Эстафеты огня на стадионе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта. Этот вуз воспитал множество олимпийских чемпионов и призеров Олимпиад, чемпионов мира и Европы. На стадионе прошел праздник, в ходе которого состоялось зажжение городской чаши огня XXIX Всемирной зимней универсиады.

Общая протяженность маршрута Эстафеты составила 4000 метров, в ней приняли участие 40 факелоносцев. В их числе были прославленные фигуристы Илья Авербух, Алексей Тихонов и Мария Петрова, легендарная лыжница, Герой России Любовь Егорова, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Не остались в стороне от эстафеты огня и петербургские политики. В старте мероприятия на площади Академика Сахарова участвовали временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, и председатель Законодательного собрания Вячеслав Макаров.

Спикер городского парламента лично также принял участие в петербургском этапе эстафеты: он пронес факел по Сенатской площади и передал его депутату Заксобрания, председателю Олимпийского совета Санкт-Петербурга Юрию Авдееву.

Всего в мероприятиях петербургского этапа Эстафеты огня приняли участие более пяти тысяч волонтеров из числа студентов, спортсменов, общественных деятелей, представителей науки и искусства.

Охрану общественного порядка при проведении эстафеты обеспечивали более 330 сотрудников Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, а также около 600 военнослужащих Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. Кроме того, сотрудники Росгвардии обеспечивали личную безопасность факелоносцев и сохранность огня Универсиады.

Из Санкт-Петербурга огонь XXIX Всемирной зимней универсиады отправится в Архангельск, где 3 ноября пройдет следующий этап Эстафеты огня.

Эстафета огня Универсиады-2019 стартовала 20 сентября 2018 года, в Международный день студенческого спорта, в Турине (Италия). Она осветила улицы Алма-Аты (Казахстан) и Харбина (КНР). На территории России огонь Универсиады уже пронесли в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе и Грозном. Впереди — еще несколько крупных российских городов, а также населенные пункты Красноярского края. Завершится 163-дневная Эстафета огня 1 марта 2019 года в столице Универсиады — Красноярске.

Зимняя Универсиада пройдет в этом городе со 2 по 12 марта. Более 3 тыс. спортсменов из 60 стран разыграют 76 комплектов наград в 11 зимних видах спорта, среди которых хоккей, биатлон, фигурное катание на коньках, лыжные гонки и горнолыжный спорт.

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