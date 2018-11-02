У подвергшихся облучению самцов крыс обнаружили рак сердца

Вашингтон, , 12:12 — REGNUM Учёные из США заявили, что у самцов крыс, подвергшихся воздействию радиочастотного излучения, развились раковые опухоли сердца. Об этом сообщается на сайте EurekAlert.

Отмечается, что исследования проводились в течение нескольких лет. Самцы крыс подвергались радиочастотному излучению высокого уровня, которое сопоставимо со связью стандартов 2G и 3G.

В результате выяснилось, что у животных с высокой вероятностью развиваются раковые опухоли сердца, а также в меньшей степени — опухоли мозга и надпочечников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили в мозге крысы ряд белков, с помощью которых можно создать лекарства, ограничивающие повреждение мозга после инсульта.

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