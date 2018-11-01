Учёные увидели движение горячего газа вблизи чёрной дыры

Париж, , 12:31 — REGNUM Учёные из Европейской Южной обсерватории смогли провести детальные наблюдения за движением горячего газа около сверхмассивной чёрной дыры, расположенной в центре Млечного Пути. Об этом сообщается на сайте обсерватории.

Учёные при помощи телескопа VLT провели наблюдения за орбитальным движением «горячих пятен» из релятивистского газа во внутренней зоне аккреции вокруг чёрной дыры.

Всего удалось зафиксировать три яркие вспышки около чёрной дыры. Оказалось, что они похожи на «горячие пятна», образовавшиеся из-за магнитных возмущений в горячем газе, движущемся по круговой орбите вблизи чёрной дыры.

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