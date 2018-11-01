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Китай создал три метеостанции на спорных островах в Южно-Китайском море

Наука

Сведения, получаемые посредством наблюдения, будут использованы для мониторинга погоды в реальном времени, а также составления прогнозов погоды и катаклизмов в регионе

Пекин, 1 ноября 2018, 06:27 — REGNUM  Китай сообщил о начале работы метеорологических станций наблюдения на трех рифах островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море, сообщает 31 октября агентство Синьхуа.

Станции были оборудованы на рифах Юншу, Чжуби и Мэйцзи. Они будут предоставлять сведения о метеорологической обстановке для рыбаков региона Южно-Китайского моря, а также соседних стран, сообщили в Китайской метеорологической администрации (CMA).

Сведения, получаемые посредством наблюдения, будут использованы для мониторинга погоды в реальном времени, а также составления прогнозов погоды и катаклизмов в регионе с целью укрепления навигационной безопасности.

Отметим, что Министерство экологии окружающей среды Китая сообщило 31 октября, что Китай создал мониторинговую станцию на островах Наньша также и для отслеживания качества воздуха и климатических изменений. Особенно китайские власти интересует содержание загрязняющих частиц PM 2.5 и PM 10 в воздухе, диоксида серы и диоксида азота.

Напомним, что несмотря на спорный статус островов Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море и оспаривается целым рядом государств, включая Вьетнам и Филиппины с Тайванем, Китай ведет активное их освоение как в военном, так и в гражданском направлении. В частности, строятся научные сооружения и военные базы.

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Конфликт вокруг островов в Южно-Китайском море
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