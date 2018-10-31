Китайский «супергибридный» рис вновь побил свой же рекорд урожайности

Шицзячжуан, Китай, , 06:17 — REGNUM «Отец гибридного риса» Юань Лунпин вместе со своей командой поставил новый рекорд урожайности риса, сообщили в департаменте науки и техники провинции Хэбэй на севере Китая, передает 30 октября агентство Синьхуа.

Новый рекорд был поставлен на испытательных полях в города Ханьдань. Он составил 1203,36 кг риса на один му (му — китайская мера площади, равная 0,07 га) фермерских угодий. Испытывались образцы риса сорта Xiangliangyou 900 («Сянлянъйоу-900»).

Юань занимается выведение гибридного риса с 1974 года, когда был выведен первый образец нового сорта, поставивший рекорд урожайности, державшийся долгие годы. В 2017 году урожайность достигла 1149,02 кг риса на му с тем же сортом, что тестировался с текущем году и на тех же полях.

Напомним, что с 2016 года команда Юаня провела испытания гибридного риса на 42 полях в 16 провинциях по всему Китаю, включая Юньнань, Сычуань, Шэньси, Гуанду, Чунцин и Хунань. Об одном из таких испытаний уже рассказывало ИА REGNUM.

В начале сентября на плантации поселка Датунь близ города Гэцзю провинции Юньнань урожайность гибридного риса достигла отметки 1152,3 кг на один му. При этом средняя урожайность обычного риса составляет 6 тонн на га, в традиционных рисоводческих странах — до 15 тонн на га. «Супергибридный» рис способен обеспечивать более 16,5 тонн на га.

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