Российские и немецкие учёные обсудили внедрение технологий Индустрии 4.0

Уфа, , 11:29 — REGNUM Группа учёных Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) посетила Университет прикладных наук Мерзебурга (Германия), где обсудила с коллегами проблемы внедрения в практику технологий Индустрии 4.0. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба российского вуза.

Также профессора и доценты кафедры Экономики и управления на предприятиях нефтяной и газовой промышленности УГНТУ обсуждали развитие совместных проектов в научно-образовательной сфере.

Так, на встрече с ректором немецкого университета Йорг-Андреасом Кирбсом решались вопросы академической мобильности, как студентов, так и преподавателей двух университетов, участия в совместных проектах на получение грантов по программам Евросоюза и организации международного межвузовского кейс-турнира для студентов.

Особое внимание стороны уделили необходимости инициирования и реализации всех совместных проектов путем формирования междисциплинарных групп, обеспечивающих решение прикладных задач техники, технологий, экономики и управления.

В концепции Индустрии 4.0 производство добавленной стоимости смещается в высокопроизводительные сектора экономики за счет автоматизации и так называемой «цифровизации». Исследователи полагают, что Четвёртая промышленная революция охватит самые разные стороны жизни: трудоустройство, жизненную среду, политические системы, технологический уклад. При этом экономики стран станут болеее прозрачными, предсказуемыми, и их развитие ускорится.

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