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Учёные рассказали, где может существовать жизнь на Марсе

Наука

Предположительно, в солёных водяных ручьях

Учёные рассказали, где может существовать жизнь на Марсе
GooKingSword
Марс

Вашингтон, 23 октября 2018, 11:33 — REGNUM  Учёные из США предположили, что жизнь на Марсе может существовать в солёных водяных ручьях. Об этом сообщается в журнале Nature Geoscience.

Согласно выводам учёных, в «пересоленных» ручьях на Марсе вода может содержать довольно большие запасы кислорода, что может способствовать выживанию не только микробов, но и многоклеточных.

По словам исследователей, на Земле похожие присутствуют в кислотных и щелочных озерах, в которых обитают организмы. Поэтому можно предположить, что подобная картине имеет место на Марсе.

С другой стороны, марсианские водоёмы могут содержать слишком большое количество солей и токсинов. Ввиду этого существование жизни там становится невозможным.

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