Ученые впервые обнаружили микропластик в человеческих экскрементах

Вена, , 07:49 — REGNUM Впервые ученые обнаружили содержание микропластика в человеческих экскрементах, пишет издание Die Welt 23 октября.

Группа ученых из Венского медицинского университета под руководством Филиппа Швабля совместно с министерством окружающей среды Австрии провела исследование с участием восьми человек в возрасте от 33 до 65 лет, которые вели пищевой дневник и сдавали образцы кала в течение недели.

Ученые обнаружили в среднем около 20 частиц микропластика на каждые 10 граммов кала. Они выявили 9 различных видов пластика. Наиболее распространенными видами были полипропилен (ПП) и полиэтилентерефталат (ПЭТ). ПП в основном используется в упаковочной промышленности. ПЭТ — это материал, из которого изготовлены большинство бутылок. В предыдущих исследованиях в крови человека уже были обнаружены пластификаторы и бисфенол А, выделяемые из пластика. Однако сам микропластик ученые еще не находили.

Каким образом пластик попадает в организм человека, точно еще не установлено. Испытуемые употребляли в пищу продукты, хранившиеся в упаковке из пластика, а также большое количество рыбы и морепродуктов. В организмы морских животных микропластик попадает из воды.

Как сообщало ИА REGNUM, корейские ученые обнаружили микропластик в образцах поваренной соли.

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