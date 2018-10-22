В Иркутске представили технологию 3D-печати элементов бионических протезов

Иркутск, , 13:29 — REGNUM Одним из победителей конкурса «Молодой изобретатель» стал студент Института авиамашиностроения и транспорта Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ), представивший проект создания бионического протеза руки, пластиковые детали которого можно напечатать на 3D-принтере. Об этом 22 октября сообщает пресс-служба вуза.

Конкурс прошел в ИРНИТУ в 20 октября в рамках Всероссийского фестиваля науки. Второкурсник Павел Григоров объяснил, что представленная им на конкурс технология изготовления элементов протеза будет отличаться доступной цена и возможностью выбора индивидуального дизайна.

«Устройство будет крепиться на культю пациента в районе предплечья. Затем мозг пошлет сигналы к действующим мышцам, импульсы которых при помощи датчиков приведут пальцы искусственной кисти в движение», — сказал студент.

По его словам, научиться пользоваться новой конечностью больной сможет примерно за две недели. Недавно к команде разработчиков присоединились, медики, техники и дизайнеры. Совместными усилиями они рассчитывают доработать механическую часть, чтобы затем перейти от создания трёхмерной модели к изготовлению прототипа, а затем и к испытаниям.

Отмечается, что заявки на участие в конкурсе подали свыше 30 студентов, магистрантов и аспирантов ИРНИТУ, а также филиала университета в городе Усолье-Сибирское. Основной целью мероприятия является выявление и поддержка авторов наиболее перспективных инновационных, творческих, технологических разработок студентов.

Читайте также: В иркутском вузе представили проект по развитию корпоративных акселераторов