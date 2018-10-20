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Исследование: риск заболевания раком ниже в больших семьях

Наука

Исследование выявило отрицательную корреляцию коэффициента рождаемости и размера семьи с заболеваемостью различными видами рака

Исследование: риск заболевания раком ниже в больших семьях
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Семья

Лондон, 20 октября 2018, 15:25 — REGNUM  Ученые из Швейцарии и Австралии провели исследование корреляции между размером семьи и риском заболевания рака. Результаты опубликованы в BMC Cancer.

Группа медиков из Цюрихского университета (Швейцария) и Аделаидского университета (Австралия) провела исследование корреляции между размером семей, коэффициентом рождаемости и риском заболевания раком.

Исследователи использовали статистику заболеваемости рака, полученную от ООН. Анализ данных показал отрицательную корреляцию коэффициента рождаемости и размера семьи с заболеваемостью различными видами рака.

Ученые отметили, что риск заболеваемости раком может снижать психологическое благополучие, которое выше в больших семьях.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине. В этом году премия была присуждена Джеймсу Эллисону (США) и Тасуки Хондзе (Япония) за разработку нового способа терапии рака путем ингибирования отрицательной иммунной регуляции.

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Научные исследования
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