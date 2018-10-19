В Архангельске проходит конференция о языке и культуре

Архангельск, , 12:10 — REGNUM Международная конференция «Язык как отражение духовной культуры народа» проходит в эти дни в Северном (Арктическом) федеральном университете (САФУ), сообщает пресс-служба вуза.

В работе мероприятия принимают участие учёные России, Польши, Египта, Молдавии, Украины, Китая, Узбекистана, Норвегии и Тайваня. Участники делятся результатами своих исследований, обсуждают проблемы изучения картины мира, культурных кодов, лексики и фразеологии, живой разговорной речи и другие актуальные вопросы.

Выступая с приветственным словом, директор Высшей школы социально-гуманитарных наук и международной коммуникации САФУ Александр Тамицкий отметил, что вопросы, связанные с языковой политикой в Арктическом регионе, сейчас находятся в стадии становления: это и адаптация мигрантов, и продвижение русского языка в Арктическом регионе, и вопросы, связанные с сохранением культурного наследия.

В свою очередь, исполняющая обязанности заведующего кафедрой русского языка и речевой культуры САФУ Татьяна Шестакова сообщила, что «Русский Север является духовной сокровищницей русского народа» и местом, в котором «люди всегда с особым трепетом относились к исконному русскому слову».

Конференция проходит с 18 по 20 октября.

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