В Архангельске обсудили проблемы освоения месторождений в Заполярье

Архангельск, , 15:11 — REGNUM Участники конференции «Актуальные проблемы освоения месторождений нефти и газа приарктических территорий», проходившей в Архангельске, обсудили подготовку кадров для добывающей отрасли и особенности разведки и освоения месторождений, сообщает 12 октября пресс-служба Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) им. М. В. Ломоносова.

Спикерами на открытии мероприятия стали генеральный директор «РН-Архангельскнефтепродукт» Иван Игнатов, проектор САФУ по социальным вопросам и воспитательной работе Сергей Сорокин и заведующий кафедрой транспорта, хранения нефти, газа и нефтегазопромыслового оборудования Марсель Губайдуллин.

«Арктика — очень ранимая территория, надо бережно относиться к ней, поэтому вопросы, которые освещаются на конференции, очень важны для всех нас, для всех жителей страны, всех жителей планеты», — сказал Игнатов на открытии конференции.

На пленарном заседании заместитель директора Высшей школы энергетики нефти и газа САФУ Александр Вихарев выступил с докладом о переходе на образовательный стандарт ФГОС 3++. В свою очередь доцент кафедры бурения скважин, разработки нефтяных и газовых месторождений Людмила Иконникова сообщила о влиянии кинетики на эффективность соляно-кислотной обработки скважин.

По итогам мероприятия организаторы выпустили одноименный с конференцией сборник материалов, вошедший в базу Российского индекса научного цитирования.

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