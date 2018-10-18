Исследователи тюменского вуза отправились в Африку искать термитов и клещей

Тюмень, , 08:21 — REGNUM Поиск гнёзд редких видов термитов для исследования фауны их симбионтов-клещей решила провести группа исследователей-акарологов института X-BIO Тюменского государственного университета (ТюмГУ) на юге Африки, сообщает 18 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что новый экспедиционный сезон стал продолжением работы 2016 года. Тогда учёные провели рекогносцировочное исследование термитников Южной Африки и выявили уникальную, ранее не известную науке фауну клещей из нескольких таксономических групп.

«С этого года развернуты широкомасштабные исследования симбионтов термитов совместно с научными центрами ЮАР: Университетом Претории, Северо-Западным Университетом из г. Почефстром, а также Национальным музеем ЮАР, г. Блумфонтейн», — говорится в сообщении.

Термиты — общественные насекомые, обитающие в тропическом и субтропическом климате. В Африке насчитывают свыше тысячи видов термитов. С каждым из этих видов насекомых могут сосуществовать клещи.

Ранее учёные ТюмГУ обнаружили опасные инвазивные виды растений — амброзию полыннолистную и циклахену — в одном из скверов на окраине Тюмени.

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