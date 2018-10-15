В Тюмени обнаружили опасные чужеродные растения

Тюмень, , 07:38 — REGNUM Опасные инвазивные виды растений — амброзию полыннолистную и циклахену — обнаружили ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) в одном из скверов на окраине Тюмени, сообщает 15 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что растения продуцируют огромное количество пыльцы, которая разносится ветром на большие расстояния и способна вызывать сильные аллергические реакции.

«Опасные растения были уничтожены. Но здесь важен сам факт того, что, несмотря на суровый климат и короткое лето, семена сумели прорасти, растения успели приступить к цветению и продуцированию аллергенной пыльцы, — сообщил научный сотрудник Института Х-BIO ТюмГУ Игорь Кузьмин.

По его словам, изменение климата и адаптации растений открывают перед ними широкие возможности для колонизации Западной Сибири, и если не принять мер на первом этапе, число тюменцев с аллергией вскоре может существенно увеличиться.

Также сибирские ученые фиксируют в последние годы расселение еще одного опасного вида растений — борщевика Сосновского. Выходец с Кавказа расселился по всей Европе. Он захватывает новые районы вдоль автомобильных трасс, формирует обширные заросли и вытесняет местные виды растений. По словам И. Кузьмина, в Тюменскую область борщевик попал достаточно давно, но расселению его мешал суровый сибирский климат. Попытки борьбы с борщевиком и даже простой контакт с этим растением в солнечную погоду приводят к появлению тяжёлых ожогов кожи.

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