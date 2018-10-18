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В Оренбурге обсудили пути повышения качества медицинского образования

Наука

По итогам конференции будет опубликован сборник материалов

Оренбург, 18 октября 2018, 07:24 — REGNUM  Вторая всероссийская научно-педагогическая конференция «Медицинское образование. Пути повышения качества» прошла 16−17 октября на базе Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ), сообщила пресс-служба вуза.

В работе конференции приняли участие представители медицинских вузов из 14 городов России: Москвы, Самары, Саратова, Курска, Нижнего Новгорода и других. С приветственным словом на открытии мероприятия к участникам обратились замминистра здравоохранения Оренбургской области Татьяна Кундик и ректор ОрГМУ, профессор Игорь Мирошниченко.

Отмечается, что основные вопрос конференции были посвящены проблемам развития системы высшего медицинского образования, совершенствованию системы практической подготовки и первичной аккредитации специалистов, особенностям реализации программ подготовки кадров высшей квалификации — программ ординатуры, перспективам развития фармацевтического образования и подготовки среднего медицинского персонала.

По итогам конференции организаторы опубликуют сборник материалов, содержащий 171 тезис и научно-практический журнал «Оренбургский медицинский вестник», которые будут проиндексированы Российском индексе научного цитирования и доступны на сайте Российской научной электронной библиотеки.

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