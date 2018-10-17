Молодые учёные Саратовского университета получили 18 патентов на разработки

Саратов, , 16:01 — REGNUM Молодые учёные — представители Института электронной техники и машиностроения Саратовского государственного технического университета им. Гагарина Ю. А. — получили 18 патентов России на разработанные ими инновационные технологические и конструктивные решения, сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

Отмечается, что охранные документы были получены в результате проведения научно-исследовательской и практической работы по основному направлению «Разработка прогрессивных технологических процессов электрофизической и термомеханической обработки и соединения материалов различного функционального назначения».

Исследования и разработки ученых связаны с технологиями конструкционных металлических материалов, а также процессами формирования функциональных покрытий изделий, применяемых в современной высокотехнологичной имплантационной медицине. Некоторые из патентов отражают новые технические возможности университета в области применения электротехнологических процессов при разработке технологий твердотельной микроэлектроники.

Кафедра «Сварка и металлургия» особо отмечает активное и результативное участие в изобретательской деятельности молодых исследователей — бакалавров, магистрантов и аспирантов, которые ежегодно наращивают свой научный потенциал и умение работать в одной команде с ведущими учеными кафедры.

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