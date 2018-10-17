В ДВФУ отметили 100-летие высшего исторического образования в регионе

Владивосток, , 11:52 — REGNUM Столетний юбилей высшего исторического образования на Дальнем Востоке отметили участники торжественного собрания, которое прошло в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ), сообщает 17 октября пресс-служба вуза.

Встречу в честь знаменательной даты провели выпускники исторических направлений разных поколений, представители органов власти Приморского края, академических институтов, преподаватели и студенты ДВФУ.

«Сердечно поздравляю всех историков нашего университета с праздником! Благодарен вам за то, что вы прививаете нашей молодежи важнейшие ценности, традиции и, на самом деле, творите будущее», — обратился к собравшимся ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Одним из главных событий вечера стала презентация сборника воспоминаний «Это ты, наш родной истфак!» — уникального издания студенческих воспоминаний выпускников-историков ДВФУ. В его создании приняли участие 47 авторов. Они рассказали о развитии исторического образования с 1950-х годов через призму личных впечатлений.

Добавим, высшее историческое образование на Дальнем Востоке ведет отсчет со времени открытия во Владивостоке частного историко-филологического факультета 16 октября 1918 года. В 1920 году он вошел в состав Государственного дальневосточного университета, затем — Дальневосточного государственного университета, правопреемником которого является ДВФУ.

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