Во Владивостоке запустили проект «Дальневосточная Википедия»

Владивосток, , 12:07 — REGNUM Сотрудники Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) при содействии коллег из немецкого Университета Дуйсбург-Эссен запустили проект «Дальневосточная Википедия», который усилит партнерские отношения вузов и поможет студентам изучать немецкий язык, сообщает 20 сентября пресс-служба вуза.

«На специальной интернет-платформе наши вузы запустили несколько образовательных проектов для использования игровых методов в изучении языка. В их числе — грамматический детектив, участники которого прячут и ищут ошибки в тексте», — прокомментировала событие доцент кафедры романо-германской филологии Восточного института — Школы региональных и международных исследований ДВФУ Людмила Корнилова.

В свою очередь, директор института германистики Университета Дуйсбург-Эссен Йорг Веше сообщил, что приоритетами в работе немецких специалистов являются университеты Дальнего Востока. Такой подход, по его словам, позволяет «поддерживать германистику в удаленном от Европы регионе и внедрять инновационные подходы в обучении».

Совместный проект был представлен на международном форуме, который открылся в ДВФУ 20 сентября и посвящен изучению немецкого языка в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

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