Более 25 тыс. человек посетили ВДНХ в дни «космической недели» в Москве

Москва, , 19:58 — REGNUM Свыше 25 тыс. человек посетили центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ во время Всемирной недели космоса в 2018 году. Об этом заявила заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы, руководитель аппарата столичной мэрии Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе АО «ВДНХ» 16 октября.

«В павильоне №34 «Космос» проводились познавательные туры, бесплатные экскурсии для школьников и пенсионеров, инженерные мастер-классы для детей. Также был запущен специальный проект — космическая почта. Всего в дни «космической» недели центр «Космонавтика и авиация» посетили больше 25 тыс. человек», — отметила Сергунина.

В Москве Всемирная неделя космоса стартовала 4 октября, в 61-ю годовщину запуска первого искусственного спутника Земли. В центре «Космонавтика и авиация» на постоянной основе заработала космическая почта, с помощью которой посетители могут отправить письмо космонавтам, которые находятся на орбите или уже вернулись из экспедиции. Всего за неделю специальный почтовый ящик собрал более 1000 писем от детей и взрослых.

Напомним, Всемирная неделя космоса проводится ежегодно с 4 по 10 октября и является международной просветительской акцией. Ее главная цель состоит в том, чтобы как можно большее количество людей узнали об истории и достижениях отечественной космонавтики. В Москве центр «Космонавтика и авиация» открылся 12 апреля 2018 года в обновленном павильоне «Космос» на территории ВДНХ. В процессе реставрации, которая началась в январе 2017 года, павильону вернули первоначальный исторический вид 1954 года.

Как сообщало ИА REGNUM, специально к открытию Недели космоса Калужский филиал Почты России выпустил два вида почтовых карточек, основным элементом оформления которых стал калужский памятник К.Э. Циолковскому в сквере Мира.

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