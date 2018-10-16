В Норвегии созданы бронебойные снаряды для поражения подводных целей

Осло, , 10:01 — REGNUM В Норвегии сообщили о разработке специальных бронебойных снарядов для поражения подводных целей. Об этом сообщила компания Nammo.

Отмечается, что снаряды не рикошетят от водной поверхности и не отклоняются от траектории под водой. Они выполнены в калибре 30 миллиметров.

Новые снаряды могут применяться для поражения таких подводных целей, как мины и автономные необитаемые подводные аппараты. Кроме того, ими можно вести огонь по небольшим надводным целям, когда они скрываются за волнами.

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