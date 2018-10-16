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В Норвегии созданы бронебойные снаряды для поражения подводных целей

Наука

Новые снаряды могут применяться для поражения таких целей, как мины и автономные необитаемые подводные аппараты

В Норвегии созданы бронебойные снаряды для поражения подводных целей
Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР
Снаряды

Осло, 16 октября 2018, 10:01 — REGNUM  В Норвегии сообщили о разработке специальных бронебойных снарядов для поражения подводных целей. Об этом сообщила компания Nammo.

Отмечается, что снаряды не рикошетят от водной поверхности и не отклоняются от траектории под водой. Они выполнены в калибре 30 миллиметров.

Новые снаряды могут применяться для поражения таких подводных целей, как мины и автономные необитаемые подводные аппараты. Кроме того, ими можно вести огонь по небольшим надводным целям, когда они скрываются за волнами.

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Научные исследования
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