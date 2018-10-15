Учёные обнаружили высокотемпературную сверхпроводимость гидридов урана

Москва, , 12:17 — REGNUM Международная группа учёных обнаружила, что гидриды урана обладают сверхпроводимостью при высокой температуре. Об этом сообщается в журнале Science Advances.

Согласно выводам учёных, что уран способен образовывать кристаллические полигидриды, которые при температуре свыше 200 градусов Цельсия и при умеренных давлениях являются сверхпроводниками.

Отмечается, что самой высокой температурой перехода в сверхпроводящее состояние обладает гептагидрид урана UH7. В термодинамически устойчивом состоянии эта температура составила 219 градусов Цельсия.

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