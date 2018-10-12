Чего больше в Русской революции — марксизма или французской революции?

Москва, , 20:16 — REGNUM Ни для кого не секрет, что лидеры русской революции вдохновлялись идеалами революции французской. Однако обобщить идейное родство этих революций на научной основе доводилось не всем. Теперь в распоряжении интересующегося читателя есть книга профессора университета Джорджа Масона (Вирджиния, США), в которой он анализирует взаимосвязь мировых революций.

Книга написана в популярном жанре сравнительной истории, в которой автор решил выявить сходные черты у крупных революций Нового времени. Если в Чехословакии была «бархатная революция», на Украине — оранжевая, а революционный процесс затрагивает не только политику, но и общество, даже моду, то как выявить единую формулу революции? Автор посвятил уже одну работу проблемам развития идей равенства и свободы в Новое время, поэтому его книга о революции — уже переход от теоретиков к практикам идей.

Выстроив книгу в хронологическом порядке, он прослеживает историю идей, двигавших революциями — от XVIII века до наших дней. Третья глава отдельно посвящена нашей революции 1917 года. Автор не избежал всеобщей западной моды на поиски корней октября семнадцатого в Марксе и марксизме. Глава о России примечательна тем, что он ищет общие идейные истоки не только у Ленина и Робеспьера, но и у Ленина и Плеханова, рассматривая русский марксизм с разных сторон. Также он заостряет внимание на двух вещах. Первое — влияние ленинской интерпретации марксизма на его соратников, что оказало влияние на всю дальнейшую политическую жизнь в СССР, и влияние русского коммунизма на китайских революционеров. Проблема русского большевизма, как духовного отца коммунизма китайского, да и вообще мирового революционного движения ХХ века — мало изучена, и автор взял на себя труд хотя бы попытаться поднять её. Также он совершенно справедливо указывает на Первую мировую войну, как на условия, в которых был рождён большевизм, и на модернизирующий характер революционных преобразований.

При этом книга отличается больше теоретизированием, описанием, и к сожалению, в этом труде отсутствует справочный аппарат. Он ограничен небольшим списком использованной литературы в конце главы. Однако эти недостатки не могут затмить общей грамотности работы, владения материалом, поэтому труд вызывает доверие. Это увлекательно написанная и умная работа, которая захватывает с первых строк. Для любого, кого интересуют идейные стороны революций — она станет настольной книгой.