ESA предложило Роскосмосу помощь в расследовании аварии «Союза»

Москва, , 21:24 — REGNUM Европейское космическое агентство (ESA) предложило Роскосмосу помощь в расследовании причин аварии ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо генерального директора ESA Йохана-Дитриха Вернера главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину.

«Состоявшийся запуск напомнил нам, что реализация космических полётов по-прежнему бросает нам постоянный вызов», — приводит издание текст письма.

При этом глава ESA отметил, что безопасное возвращение экипажа «подтверждает чрезвычайную надёжность транспортной системы «Союз» и её критическую значимость для всего партнёрства по программе МКС».

Вернер сообщил Рогозину о готовности ESA оказать «любую поддержку, которая будет сочтена уместной и полезной, в работе комиссии, расследующей причины произошедших во время запуска событий».

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла отправить пилотируемый корабль «Союз МС-10» к Международной космической станции. Вскоре после взлёта произошла нештатная ситуация, в результате которой пилотируемый корабль потерял управление. Аварийная система автоматически отделила спасательную капсулу с космонавтом Роскосмоса Алексеем Овчининым и астронавтом NASA Ником Хейгом, экипаж совершил посадку в казахстанской степи.

Следственный комитет России возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности строительных работ, повлёкшее причинение крупного ущерба».

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