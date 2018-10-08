На раскопках в Кемерове найдена деньга 1748 года

Кемерово, , 07:40 — REGNUM Настоящей сенсацией археологических исследований в черте города Кемерово стала обнаруженная деньга 1748 года, подтверждающая, что уже к середине XVIII века нынешняя столица Кузбасса была крупным населенным пунктом. Об этом 8 октября сообщает пресс-служба Кемеровского государственного университета (КемГУ).

Отмечается, что первые в истории города археологические раскопки завершились в начале октября. Они проводились на средства президентского гранта «Древняя история Кемерова» с участием сотрудников музея КемГУ, студентов и преподавателей Института истории и международных отношений КемГУ, сотрудников Института экологии человека ФИЦ УУХ СО РАН, музея-заповедника «Томская писаница». Руководителем проекта выступила директор музея КемГУ Наталья Белоусова.

Кроме старинной деньги, на месте раскопок обнаружили фарфор, керамику русского населения, железные изделия разных эпох. В ходе встречи команды проекта с мэром Кемерова Ильей Середюком, который посетил заключительный этап раскопок, были намечены перспективы работ на следующий год по дальнейшему исследованию деревень Красная и Сухово, археологического памятника Люскус и Верхотомского острога.

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