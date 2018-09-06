Четверг, 6 Сентября 2018 года
08:43:09 МСК

Ученые обсудят вопросы этнографии в рамках российско-монгольской экспедиции

Наука

Исследовательская школа пройдет на Алтае в ноябре

Кемерово, 6 сентября 2018, 08:17 — REGNUM  Молодые ученые Кемеровского государственного университета (КемГУ) и Университета Маргада (Монголия) проведут международную российско-монгольскую антропологическую школу-экспедицию, в рамках которой обсудят вопросы этнографии и проблемы современного этапа развития народов Сибири и Монголии, сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

Исследовательская школа пройдет с 12 по 18 ноября в селе Артыбаш (Алтай). Она предоставит специалистам возможность прямого контакта с носителями культур коренных народов, погружения в их культурную среду и получения на этой основе научных данных и ценного опыта полевой работы.

Отмечается, что мероприятие будет способствовать популяризации нематериального культурного наследия народов Сибири и Монголии в молодежной среде, что важно с точки зрения развития устойчивых межкультурных и международных связей.

Ранее руководитель кемеровского ресурсного центра индустрии туризма Константин Юматов сообщил, что КемГУ способствует консолидации туристской сферы для развития системы подготовки и переподготовки кадров для туристской индустрии.

Читайте также: В Кузбассе сообщили о роли КемГУ в формировании туристического кластера

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Молодежная политика в РФ
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить