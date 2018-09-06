Ученые обсудят вопросы этнографии в рамках российско-монгольской экспедиции

Кемерово, , 08:17 — REGNUM Молодые ученые Кемеровского государственного университета (КемГУ) и Университета Маргада (Монголия) проведут международную российско-монгольскую антропологическую школу-экспедицию, в рамках которой обсудят вопросы этнографии и проблемы современного этапа развития народов Сибири и Монголии, сообщает 6 сентября пресс-служба вуза.

Исследовательская школа пройдет с 12 по 18 ноября в селе Артыбаш (Алтай). Она предоставит специалистам возможность прямого контакта с носителями культур коренных народов, погружения в их культурную среду и получения на этой основе научных данных и ценного опыта полевой работы.

Отмечается, что мероприятие будет способствовать популяризации нематериального культурного наследия народов Сибири и Монголии в молодежной среде, что важно с точки зрения развития устойчивых межкультурных и международных связей.

Ранее руководитель кемеровского ресурсного центра индустрии туризма Константин Юматов сообщил, что КемГУ способствует консолидации туристской сферы для развития системы подготовки и переподготовки кадров для туристской индустрии.

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