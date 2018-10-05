Новосибирские учёные разработали недорогую биодобавку из рябины

Новосибирск, , 13:39 — REGNUM В России появился первый в мире порошок из рябины с высоким содержанием биологически активных веществ. Его разработали учёные в Новосибирском государственном техническом университете. Об этом сообщается на сайте вуза 5 октября.

Как пояснили исследователи, выбор рябины в качестве сырья был связан с её низкой стоимостью, а также с тем, что она хорошо растёт в Сибири. Плоды рябины являются ценным поливитаминным сырьём: содержат витамин С, каротин, аскорбиновую кислоту, антиоксиданты, антибактериальные вещества и многочисленные микроэлементы.

Читайте также: Учёные: Витаминные добавки не влияют на состояние здоровья

Учёным удалось устранить главную проблему в разработке биологически активной добавки из рябины — горечь сырья. Для этого использовалась технология инкапсуляции. Сначала учёные провели сушку плодов инфракрасным излучением, затем измельчили их в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН, а потом «запаковали» мелкие в полисахарид растительного происхождения, тем самым устранив неприятный вкус добавки.

«Биологически активная добавка для производства полуфабрикатов не сможет вылечить от болезней, но она поможет поддержать иммунитет, избавиться от окислительных радикалов, которые вызывают инсульты, сердечные приступы, рак и другие болезни», — добавили в институте.

Как сообщало ИА REGNUM, учёные из Канады пришли к выводу, что большинство популярных витаминных добавок никак не влияют на состояние здоровья.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские БАДы для мужчин подверглись критике конкурентов