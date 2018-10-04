В Казахстане предложили в два раза увеличить финансирование науки

Астана, , 12:41 — REGNUM Финансирование фонда науки Казахстана из государственного бюджета республики должно увеличиться в два или три раза, заявил депутат Сената парламента Казахстана Бакытжан Жумагулов, сообщает 4 октября издание BNews.

Сенатор считает, что перед утверждением бюджета республики необходимо выделить фонд науки в отдельную статью. Жумагулов считает, что объем финансирования науки в размере 0,13% от ВВП недостаточно для развития. Сенатор предложил поднять вопрос о повышении финансирования науки на правительственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Бакытжан Жумагулов заявил, что судьбу казахстанской науки решит бизнес. Сенатор считает, что спрос со стороны предпринимателей определит развитие науки в республики.

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