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В Казахстане предложили в два раза увеличить финансирование науки

Наука

Сенатор Бакытжан Жумагулов предложил увеличить финансирование науки до 1% от ВВП

Астана, 4 октября 2018, 12:41 — REGNUM  Финансирование фонда науки Казахстана из государственного бюджета республики должно увеличиться в два или три раза, заявил депутат Сената парламента Казахстана Бакытжан Жумагулов, сообщает 4 октября издание BNews.

Сенатор считает, что перед утверждением бюджета республики необходимо выделить фонд науки в отдельную статью. Жумагулов считает, что объем финансирования науки в размере 0,13% от ВВП недостаточно для развития. Сенатор предложил поднять вопрос о повышении финансирования науки на правительственном уровне.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября Бакытжан Жумагулов заявил, что судьбу казахстанской науки решит бизнес. Сенатор считает, что спрос со стороны предпринимателей определит развитие науки в республики.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Сената Казахстана: «судьбу нашей науки решит наш бизнес»

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Экономика Казахстана
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