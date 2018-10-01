В Красноярске обсудили этническую миграцию в Сибири

Красноярск, , 14:57 — REGNUM Ведущие зарубежные и российские учёные, эксперты в области миграционных процессов и национальных вопросов из зарубежных стран приняли участие в научно-практической конференции «Специфика этнических миграционных процессов на территории Центральной Сибири в XX—XXI веках: опыт и перспективы», сообщает 1 октября пресс-служба Сибирского федерального университета (СФУ).

Мероприятие прошло в Красноярске с 27 по 29 сентября. Сопредседатель конференции, профессор Сибирского федерального университета Наталья Копцева пояснила, что конференция проделала путь от внутриуниверситетской до международной, а особенностью нынешнего события «станут чёткие рекомендации для практиков в сфере межэтнических и религиозных отношений».

В свою очередь, заместитель начальника управления общественных связей губернатора Красноярского края Рашит Рафиков сообщил, что исследование процессов миграционного характера актуально для Сибири, и их результаты уже применяются на практике. По его словам, сейчас ученые и чиновники совместно разрабатывают проект по изучению этнорадикальных тенденций.

«Оказывается, что серьёзных этнометодологических подходов здесь нет, а это крайне важно, нам как практикам нужен инструментарий», — сказал Рафиков.

Отмечается, что работа конференции завершилась обсуждением и принятием резолюции. Участники мероприятия считают необходимым дальнейшую разработку концептуальных и программных документов в области национальной государственной политики России в Красноярском крае и других регионах Сибирского федерального округа. Эти регионы, убеждены ученые, имеют собственную специфику, связанную с политэтничностью и поликонфессиональностью проживающего и работающего здесь населения, с притоком большого количества мигрантов из-за рубежа.

Итогом обсуждения представленных докладов и работы круглого стола стала выработка рекомендаций для органов государственной власти субъектов России, для образовательных, научных и культурных учреждений, работающих в сфере национальной политики, в том числе в аспекте этнических миграционных процессов в Центральной Сибири.

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