В Южной Осетии открылась первая лаборатория молекулярной диагностики

Москва, , 05:48 — REGNUM В Цхинвале на базе Комитета Юго-Осетпотребнадзора открылась первая в республике лаборатория молекулярной диагностики, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Лаборатория была создана при поддержке Роспотребнадзора, сотрудники ведомства также провели обучение для специалистов этой лаборатории.

Также российское ведомство передало в дар лаборатории препараты для обнаружения возбудителей 30 разных инфекций. На церемонии открытия присутствовал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно о соглашении по информационному сотрудничеству между Роспотребнадзором и Минсельхозом — в рамках реализации госполитики по обеспечению биологической и химической безопасности государства.

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