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В Южной Осетии открылась первая лаборатория молекулярной диагностики

Наука

При содействии Роспотребнадзора

Москва, 26 сентября 2018, 05:48 — REGNUM  В Цхинвале на базе Комитета Юго-Осетпотребнадзора открылась первая в республике лаборатория молекулярной диагностики, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Лаборатория была создана при поддержке Роспотребнадзора, сотрудники ведомства также провели обучение для специалистов этой лаборатории.

Также российское ведомство передало в дар лаборатории препараты для обнаружения возбудителей 30 разных инфекций. На церемонии открытия присутствовал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 сентября стало известно о соглашении по информационному сотрудничеству между Роспотребнадзором и Минсельхозом — в рамках реализации госполитики по обеспечению биологической и химической безопасности государства.

Читайте ранее в этом сюжете: Роспотребнадзор и Минсельхоз РФ договорились о сотрудничестве

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