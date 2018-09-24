Казахстан и Япония обсудили развитие сейсмостойкого строительства

Алма-Ата, Казахстан, , 13:38 — REGNUM Принципы сейсмического укрепления зданий в Казахстане и Японии имеют много общего, заявил исполнительный директор Японского общества сейсмической изоляции (JSSI) Кенжи Савада. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА).

Управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров, в свою очередь, выразил надежду, что сотрудничество между Казахстаном и Японией в области защиты зданий от стихийных бедствий перейдет в практическую и экспериментальную плоскость.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на японском острове Хокайдо произошло землетрясение магнитудой 6,6. Жертвами землетрясения стали 35 человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

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