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Казахстан и Япония обсудили развитие сейсмостойкого строительства

Наука

Японские специалисты отметили общие моменты в принципах укрепления зданий

Алма-Ата, Казахстан, 24 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  Принципы сейсмического укрепления зданий в Казахстане и Японии имеют много общего, заявил исполнительный директор Японского общества сейсмической изоляции (JSSI) Кенжи Савада. Об этом 24 сентября сообщили в пресс-службе АО «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (КазНИИСА).

Управляющий директор по производству КазНИИСА Ералы Шокбаров, в свою очередь, выразил надежду, что сотрудничество между Казахстаном и Японией в области защиты зданий от стихийных бедствий перейдет в практическую и экспериментальную плоскость.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября на японском острове Хокайдо произошло землетрясение магнитудой 6,6. Жертвами землетрясения стали 35 человек, еще трое числятся пропавшими без вести.

Читайте ранее в этом сюжете: Число погибших при землетрясении на Хоккайдо возросло до 35 человек

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Землетрясения
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