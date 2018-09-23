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В Москве превышен температурный рекорд 1994 года

Наука

В этот день 24 года назад потеплело до +25,4°

Москва, 23 сентября 2018, 04:57 — REGNUM  Днем 22 сентября в Москве установилась рекордно теплая погода. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1994 году, сообщают «Метеовести».

В 14:00 на метеостанции ВДНХ термометр показал 25,8° тепла. В этот день 24 года назад потеплело до +25,4°.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве к концу подходит бабье лето. С 24 сентября в столичном регионе окончательно установится прохладная осенняя погода.

23 сентября в столице ожидается облачная погода с прояснениями, дождь и ветер. Термометр покажет 14…16 °С, ветер будет дуть западный со скоростью 5−10 м/с, возможны порывы до 12−17 м/с.

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