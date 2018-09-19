Под Петербургом запускают в работу радиотелескоп для ГЛОНАСС

Приозерск, Ленинградская область, , 14:17 — REGNUM В радиоастрономической обсерватории «Светлое» в Ленинградской области в среду, 19 сентября, запускают в тестовую эксплуатацию новый радиотелескоп. Он будет работать в связке с двумя аналогичными приборами — в Бурятии и Карачаево-Черкесии — обеспечивая функционирование навигационной системы ГЛОНАСС.

Как сообщает «Петербургский дневник», все три радиотелескопа принадлежат Институту прикладной астрономии (ИПА РАН), у них одинаковая конструкция, диаметр зеркала — 13 метров.

Три радиотелескопа, расположенные на большом расстоянии друг от друга, одновременно наводятся на максимально удаленные от Земли квазары, а специальная программа делает необходимые расчеты, используемые в глобальной навигации. После синхронизации телескопов, поступающие от них данные будут обрабатываться в Санкт-Петербурге при помощи одного из самых мощных в РФ компьютеров.

«Радиотелескоп в «Светлом», на строительство которого выделено 600 млн рублей из федерального бюджета, увеличит точность глобальной навигационной системы ГЛОНАСС», — отметил научный руководитель ИПА РАН Александр Ипатов.

Телескоп в Ленобласти заложили 17 апреля 2017 года. Еще один радиотелескоп планируется построить после 2020 года на площадке Уссурийской астрофизической обсерватории.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петербурге продолжается борьба за сохранение астрономических наблюдений в Пулковской обсерватории.

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