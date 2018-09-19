В организмах насекомых может содержаться пластик — британские ученые

Рединг, Великобритания, , 11:04 — REGNUM Пластик попадает в организмы птиц, летучих мышей и других животных не только через воду и почву. Крошечные частицы пластика содержатся в их основном рационе — комарах, выяснили британские ученые. Об этом пишет научный журнал Biology Letters.

Группа исследователей Редингского университета под руководством Аманды Каллаган провела опыты над комаром обыкновенным (Culex pipiens). Ученые обнаружили, что личинки комаров могут поглощать крошечные частицы пластика из воды и сохранять его в своем организме на всех стадиях развития насекомого.

Пластик собирается и практически не претерпевает изменений в мальпигиевых сосудах — выделительных органах насекомых, которые можно сравнить с почками у животных.