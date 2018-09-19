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Петрозаводские биологи получили патент на изобретение в животноводстве

Наука

Изобретение позволит проводить отбор коров и быков на устойчивость к болезням

Петрозаводск, 19 сентября 2018, 09:26 — REGNUM  Сотрудники Института биологии, экологии и агротехнологий Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) получили патент на селекционное изобретение в животноводстве, сообщила пресс-служба вуза.

Изобретение биологов посвящено способу отбора коров и быков на резистентность к болезням по количеству соматических клеток в молоке. Авторы проекта: доценты Ирина Колмык и Наталья Гришина, главный зоотехник племзавода «Мегрега» Павел Калинин. Руководитель проекта — профессор Анатолий Болгов.

Отмечается, что это второй патент на селекционное изобретение, полученный кафедрой за последние 5 лет. Исследования, итогом которых стало патентованное изобретение, выполнены в рамках Программы развития опорного университета ПетрГУ.

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Животноводство
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