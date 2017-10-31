Развитию молочного животноводства Карелии могут помочь туристы

Петрозаводск, , 21:38 — REGNUM Правительство Карелии разработало комплекс мер по развитию молочного животноводства в республике. Пока эта отрасль тянет на дно всё сельское хозяйство региона. За девять месяцев этого года предприятия произвели 92,5% от прошлогодних объемов продукции за тот же срок. Об этом министр сельского хозяйства республики Владимир Лабинов рассказал 31 октября на брифинге в правительстве, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спад производства связан с двумя животноводческими хозяйствами — АО «Пряжинское» и Медвежьегорский молокозавод. Чтобы спасти от голодной смерти поголовье крупного рогатого скота обоих хозяйств, карельскому минсельхозу пришлось срочно продавать стада государственным предприятиям Олонецкого района. ИА REGNUM подробно рассказывало об этом.

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Среди мер по поддержке молочного животноводства на первом месте стоит поиск инвестора. У действующего правительства республики уже есть договоренности с компанией «Молвест», которая является одним из крупнейших производителей молока в России. В карельском Приладожье может появиться несколько новых ферм суммарно на три тысячи голов скота, а также молокоперерабатывающий завод. Ожидается, что в ближайшие дни будет подписана «дорожная карта» развития проекта, отмечает пресс-служба правительства Карелии.

Кроме того, в следующем году власти Карелии планируют расширить список мер господдержки сельского хозяйства. Так, например, в правительстве намерены помогать предприятиям в покупке техники. Из республиканского бюджета будут компенсировать первый взнос, если он не превышает 20% от стоимости оборудования. Средства уже прописаны в проекте бюджета.

Есть и более оригинальные предложения. С 2018 года жители Карелии смогут получать федеральные гранты на создание семейных животноводческих ферм. «Такая форма очень популярна в разных регионах России, но в Карелии пока не применялась», — рассказал Владимир Лабинов.

По его словам, грант на сумму до 30 миллионов рублей можно получить при условии вложения 40% собственных средств. При этом треть от этой суммы может быть заемной. Например, достаточно иметь пять миллионов рублей, получить кредит еще на 15 миллионов, и это позволит привлечь федеральные деньги.

Владимир Лабинов отметил, что в такой форме поддержки, прежде всего, заинтересованы представители турбизнеса. А именно, владельцы туристических баз, которым нужно накормить своих посетителей. При этом, животноводческие, «деревенские» фермы смогут стать дополнительным объектом внимания туристов. «Если речь пойдет о современном роботизированном хозяйстве», — добавил Лабинов.

Отметим, что в этом году предприятия агропромышленного комплекса Карелии получили государственную поддержку в размере 284 миллионов рублей, в том числе 125,5 миллионов из федерального бюджета и 158,5 миллионов из республиканского.

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