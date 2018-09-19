Томские ученые оценят состояние экосистемы в районе строящейся в Египте АЭС

Томск, , 08:58 — REGNUM Ученые Биологического института Томского государственного университета (ТГУ) оценят техногенную нагрузку на экосистемы Средиземного моря в районе строительства первой египетской АЭС «Эль-Дабаа», сообщает 19 сентября пресс-служба университета.

В сообщении говорится, что проведение исследовательской работы стало возможным благодаря подписанному между России и Египтом соглашению. В случае необходимости полученные ученными данные позволят принимать оперативные решения для сохранения природного баланса в зоне строительства крупного технического объекта.

Очередной блок исследований, проведенных в акватории Средиземного моря в сентябре, был посвящен суточной динамике и стратификация фито‑ и зоопланктона. Как пояснил директор БИ ТГУ Данил Воробьев, на участках обследования донные отложения отражают низкие показатели биомассы, поэтому планктонные организмы являются важной составляющей кормовой базы рыб.

«Высокая степень антропогенной нагрузки может привести к сокращению биоразнообразия ихтиофауны на данном участке Средиземного моря, поэтому мониторинг является обязательной составляющей сопровождения работ при строительстве и эксплуатации объекта», — сказал он.

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Другим направлением работы стал анализ видового разнообразия рыб, который поможет контролировать стабильность различных видов в условиях техногенного воздействия. Ученые исследовали представителей ихтиофауны, отловленных сотрудниками Национального института океанографии и рыболовства (Александрия, Египет).

Напомним, строительство станции «Эль-Дабаа» в Египте осуществляет госкорпорация «Росатом». После заключения сделки с властями Египта она была названа «рекордной в истории мировой атомной отрасли» и указана в качестве ключевой в списке контрактов «Росатома».

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