Томские палеонтологи нашли семена древних растений на кладбище мамонтов

Томск, , 08:14 — REGNUM Семена древних растений удалось обнаружить палеонтологам из Томского государственного университета (ТГУ) на одном из кладбищ мамонтов, расположенном в урочище Волчья грива в Новосибирской области, сообщает 12 сентября пресс-служба вуза.

Раскопки на месте продолжались почти месяц. За это время из раскопа площадью 8 квадратных метров было извлечено более 400 находок. Почти все они (99%) — это кости мамонтов, также среди них присутствовали единичные кости других животных — лошадей, лис и грызунов. Одним из важных результатов экспедиции стало обнаружение нескольких десятков семян древних растений.

«Чтобы выделить их, ученым пришлось пропустить всю породу костеносного горизонта сначала через сито с миллиметровыми отверстиями, а затем дополнительно через сито 0,1 мм», — говорится в сообщении.

Палеокарполог из Таллинского технологического университета Леели Амон-Вескимейстер, работавшая в составе экспедиции, пояснила, что исследование найденных семян камыша, осоки и других влаголюбивых растений позволит точнее воссоздать ту картину, которая окружала шерстистых мамонтов в период их вымирания.

Добавим, экспедиция ТГУ выполнялась по госзаданию Минобрнауки РФ «Комплексные исследования рефугиумов мамонтовой и динозавровой фаун Западной Сибири». На кладбище в Новосибирское области ученые пытаются установить причины последнего вымирания млекопитающих, произошедшего около 10 тысяч лет назад.

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