«Роскосмос» отснял 65 млн квадратных километров поверхности Земли

Москва, , 13:10 — REGNUM Специалисты «Роскосмоса» провели космическую съемку территорий Росcии и некоторых зарубежных стран. Зондирование охватило почти 65 млн квадратных километров поверхности Земли, сообщает 18 сентября пресс-служба госкорпорации.

«Всего в августе были получены данные ДЗЗ (дистанционного зондирования Земли — прим. ИА REGNUM ) по общей площади около 65 млн квадратных километров с помощью космических аппаратов типа «Ресурс-П» и «Канопус-В», — говорится в сообщении.

Отмечается, что съёмка проводилась в интересах Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС) России и Международной хартии по космосу и крупным катастрофам. Она позволила получить актуальные данные о пожарах и текущей ситуации на территориях Крыма, Ставропольского, Красноярского краев, Иркутской области, а также в Швеции и Греции.

Кроме того, благодаря работе специалистов удалось изучить результаты подтопления в Хабаровском крае и в Дагестане, а также проанализировать сведения о крушении вертолета в Таджикистане, изучить последствия разрушения моста в Генуе (Италия) и прорыва дамбы в Якутии.

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