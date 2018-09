Разработка ученых позволит сократить количество опытов с животными

Амстердам, , 10:04 — REGNUM Ученые из МИСиС с коллегами из Германии разработали новую технологию тестирования имплантов, которая позволяет сократить количество опытов над животными. Результаты исследования опубликованы в сентябрьском номере Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials.

Коллектив исследователей из Дортмундского технического университета в Германии и российского национального исследовательского технологического университета МИСиС представили новую технологию тестирования имплантов.

Когда медики выбирают материал для имплантов, то одним из важных показателей является срок службы. Для тестирования времени износа импланты из разных материалов вживляются в тело животных на продолжительный срок.

Новая разработка позволяет проводить испытания по износу имплантов на специальном биологическом материале, не вживляя их в тело животных. Это позволит провести параллельное тестирование нескольких материалов, выявив наиболее износостойкий.

Ученые уточняют, что совсем отказаться от испытаний с животными не получится. Перед вживлением в тело человека имплант все равно должен быть протестирован на биосовместимость на живом организме. Новая технология позволит проводить промежуточные тесты на биологическом материале, сократив количество экспериментов с животными.

