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Ученые обнаружили на Ямале два новых вида мха

Наука

Результатом исследовательской работы на Севере стало составление гербария из 101 вида мха

Ученые обнаружили на Ямале два новых вида мха
Цитата из х∕ф «Прощание». Реж. Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР
Мох

Тюмень, 13 сентября 2018, 10:39 — REGNUM  Два новых вида мха — сфагнум остроконечный и кампилидиум Соммерфельта — обнаружили ученые из Тюменского государственного университета (ТюмГУ) на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает 13 сентября пресс-служба вуза.

Инженерно-экологические изыскания проводились на территориях 10 месторождений углеводородного сырья: Находкинском, Юрхаровском, Песцовом, Тазовском, Уренгойском, Яро-Яхинском, Губкинском, Ен-Яхинском, Еты-Пуровском, Вынгаяхинском, расположенных в трех природных подзонах.

В результате этой работы удалось составить список из 101 вида мха: для южной тундры было определено определили 70 видов, лесотундры — 51, северной тайги — 46.

«Отмечены новые виды для каждой подзоны и новые местонахождения 8 видов, известных для территории округа по единичным находкам», — сообщила доцент кафедры ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Ольга Воронова.

Ученые подчеркивают, что мхи уникальны прежде всего тем, что могут произрастать даже в экстремальных условиях обитания. Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества, а также предохранять почву от эрозии.

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