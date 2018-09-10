Ученый из Хакасии представил в Мексике исследование о синтезе наночастиц

Абакан, , 08:40 — REGNUM Научную работу, посвященную компьютерным исследованиям синтеза и двухкомпонентных наночастиц металлов, представил в Мексике молодой ученый из Хакасского государственного университета (ХГУ) Илья Чепкасов, сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

«Это стремительно развивающаяся область науки, позволяющая предсказывать свойства наноматериалов без многолетних экспериментальных опытов», — объяснил актуальность своей работы доцент кафедры программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем ХГУ Илья Чепкасов.

По его словам, стать участником XXVII международного конгресса по исследованию материалов IMRC-2018 ему позволило приглашение профессора Барселонского университета Константина Неймана, а также грантовая поддержка Российского фонда фундаментальных исследований и Фонда содействия инноваций.

В вузе отметили, что участниками образовательной встречи в Мексике стали более 2500 учёных со всего мира. Спикеры пленарного заседания поделились своими уникальными идеями и взглядами в области исследований материалов и технологий.

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