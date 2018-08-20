Студентка ХГУ оценила визуальное загрязнение городской среды в Абакане

Абакан, , 09:12 — REGNUM Визуальное загрязнение городской среды в пределах центральной части Абакана оценила студентка Хакасского государственного университета им. Н. Ф. Катанова (ХГУ), сообщает 20 августа пресс-служба вуза.

Исследовательскую работу Наталья Митусова провела в районе улиц Чертыгашева, Вяткина, Пушкина и Ярыгина. Фотографируя объекты, студентка института информационных технологий и инженерного образования вычислила коэффициент агрессивности визуальных полей в диапазоне от 0 до 1.

Выяснилось, что наименьший показатель агрессивности имеет кафе «Старый замок». Архитектура здания выполнена в стиле средневековья, в ней присутствует множество декоративных элементов разной формы и размеров. При этом наиболее благоприятная визуальная среда создана на территории в границах улиц Вяткина, Ленина, Щетинкина и Хакасская.

Как пояснила автор исследования, выполненная ей работа лежит в сфере визуальной экологии, которая объединяет область знаний о взаимодействии человека с окружающей средой. В ней можно выделить гомогенные и агрессивные поля, что и было сделано во время работы.

Отмечается, что статья, посвящённая данному исследованию, опубликована в сборнике научных трудов студентов «Катановские чтения — 2018».

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